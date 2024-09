Leilões de veículos crescem e têm até Ferrari com quase R$ 2 mi de desconto

Já Adiel Avelar, presidente da Copart lembra que no último ano já foram leiloados modelos como uma Ferrari F8 Spider 2021/2022 por R$ 2.765.150, um dos mais valiosos em leilões de automóveis no país. O modelo, avaliado em mais de R$ 4 milhões, foi arrematado por cerca de 60% do valor da Tabela Fipe.

Em 2022, a Copart leiloou uma Lamborghini Huracán, avaliada em R$ 3.574.329, por R$ 2.230.050. Motoristas ainda tiveram a chance de arrematar um Chevrolet Camaro 2019 e um Tesla Model X 2018.

