Neta: montadora tem tudo para ser a próxima chinesa de sucesso no Brasil

Suas baterias de fosfato de ferro-lítio são fornecidas pela CATL, que levam 19 minutos para carregar de 30% a 80%.

Dependendo da configuração, a capacidade da bateria é de 30 kWh ou 40 kWh, o que pode fornecer 220 km ou 310 km de autonomia elétrica pura.

Híbrido, ele alcança até 1.300 km de distância combinada. As medidas do Neta L são: 4.77 m de comprimento, 1,9 m de largura, 1,66 m de altura e 2,81 m de distância entre-eixos.

*Viagem a convite da GWM