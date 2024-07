BYD Dolphin tem 1º aumento no preço após 'tarifaço' de elétricos importados

O crescimento de R$ 10 mil ocorre na versão de entrada do BYD Dolphin, a GS. A versão Plus ainda aparece no site da marca com o preço antigo, de R$ 184.800.

Os modelos diferem em potência, com 95 cv e toque de 18,3 kgfm para a GS e a Plus ficando com 204 cv e 31,6 kgfm.

Este é o primeiro reajuste de preço do BYD Dolphin desde que chegou ao mercado, em junho do último ano.

