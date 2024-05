Tank 300: conhecemos o SUV híbrido 'raiz' que a GWM vai lançar no Brasil

O Tank 300, na configuração cotada para o Brasil, combina motor 2.0 turbo a gasolina com um propulsor elétrico para entregar cerca de 340 cv de potência com baixo consumo de combustível.

Além disso, o novo programa estreia os quadros Autosserviço, que nesta semana aborda a manutenção preventiva do sistema de freios dos automóveis, e Fala Carona, onde Moraes tira dúvidas da audiência sobre o mundo dos carros.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

