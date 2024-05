Luxo e tecnologia: conhecemos a nova marca chinesa que chegará ao Brasil

Por fim o Neta L chega com motor de quatro cilindros 1.5 litro que produz 91 cv, combinado com um elétrico que rende 231 cv. Suas baterias de fosfato de ferro-lítio são fornecidas pela CATL, que levam 19 minutos para carregar de 30% a 80%. Dependendo da configuração, a capacidade da bateria é de 30 kWh ou 40 kWh, o que pode fornecer 220 km ou 310 km de autonomia elétrica pura.

Vale lembrar que a Neta, que será lançada oficialmente no Brasil na próxima semana, terá foco em carros 100% e estuda inclusive ter fábrica no Brasil.

'Carona' estreia no UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' abordará os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo colunista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que realmente interessa no mundo dos carros e da mobilidade.