Jeep Avenger: o que já sabemos sobre o Mini Renegade que será feito no RJ

O Avenger tem 4,08 m de comprimento e 1,78 m de largura. Como comparação, o Renegade tem 4,27 m e 1,80 m respectivamente.

O porta-malas do Avenger é maior, com 355 litros contra os 320 litros do Renegade.

O Avenger é vendido na Europa em versão elétrica ou com motor 1.2 turbo de três cilindros e 100 cv.

Na Itália, o Jeep menor custa 23.900 euros (cerca de R$ 135 mil) com motor 1.2, enquanto o Renegade parte de 22.979 euros (cerca de R$ 130 mil) com motor 1.0 turbo de 120 cv a gasolina.

Principais rivais: Fiat Pulse, Volkswagen Nivus e futuro SUV subcompacto da Renault.

