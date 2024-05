Stellantis anuncia investimento de R$ 3 bi para fazer 'Mini Renegade' no RJ

O Avenger nacional será equipado exclusivamente com o sistema Bio-Hybrid, composto por um motor 1.0 Turbo Flex T220 combinado a um motor elétrico de 100V - 150V, com potência variando entre 20 a 40 kW, e uma bateria de 1 kW a 2 kW. Este conjunto será conectado a uma transmissão CVT. Será um híbrido convencional, sendo a opção plug-in reservada apenas para modelos superiores.

Nos bastidores da Stellantis, o Avenger é chamado de Projeto 516 ou JJ (Jeep Junior).

A produção do Jeep Avenger na fábrica de Porto Real (RJ) será no fim do primeiro semestre de 2026, o lançamento deverá ocorrer no início do segundo semestre do mesmo ano.

Fábrica produz só Citroën

Jeep Avenger será produzido em Porto Real (RJ) a partir de 2026 Imagem: Jeep/Divulgação

Atualmente, a fábrica da Stellantis em Porto Real (RJ) produz somente modelos da Citroën como o C4 Cactus, C3 e C3 Aircross. No segundo semestre, a unidade também produzirá o SUV Coupé Basalt.