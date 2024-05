Interior do SUV cupê Citroën Basalt é flagrado antes do lançamento; veja

O Basalt pode ser chamado de irmão coupé do C3 Aircross. No visual externo, eles têm a mesma dianteira, para-lamas, capô, faróis e para-choque. As portas dianteiras também são as mesmas, assim como a estampagem das laterais.

Devido à maior inclinação do teto para dar à novidade o visual de cupê, as portas traseiras terão formato diferente. A principal mudança está justamente na traseira, que irá exibir lanternas exclusivas - um aplique na coluna "C" deixa o Basalt com teto flutuante. Assim como o Fiat Fastback, a tampa do porta-malas se abre junto com o vidro.

Interior do novo Citroën Basalt Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Se por fora, ele já segue o irmão, por dentro, a situação se repete.

Esta coluna flagrou um protótipo do SUV e as imagens do interior mostram pequenas mudanças em relação ao C3 Aircross.