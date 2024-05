Prejuízo bilionário: como tragédia no RS tem afetado vendas de carros novos

"Em função das fortes chuvas que acometem o estado do Rio Grande do Sul e o povo gaúcho, alguns fornecedores de peças da Volkswagen do Brasil, com fábricas instaladas no estado, estão impossibilitados de produzir nesse momento. Por esse motivo, a Volkswagen do Brasil iniciou no dia 20/5 férias coletivas nas fábricas Anchieta, Taubaté e São Carlos [em São Paulo]. Anchieta e Taubaté terão dez dias de férias coletivas. A fábrica de motores de São Carlos terá férias de 11 dias para parte do time de produção. A fábrica de São José dos Pinhais, neste momento, seguirá produzindo normalmente", informa a montadora, por meio de nota.

De acordo com um vendedor de uma concessionária da marca em São Paulo, "a maior preocupação da loja é com modelos que costumam ter muita saída, como o Polo. Mas ainda tem estoque. O problema é a situação continuar assim por mais tempo". A fonte não quis se identificar.

Outra atingida foi a Toyota, que contornou o problema de distribuição de utilitários feitos em Zárate, Argentina. O Centro de Distribuição local da marca é localizado em Guaíba (RS) e chegou a ficar isolado pela enchente. A mudança foi mandar os carros da Argentina para o resto do Brasil via porto de Vitória (ES).

Com fábrica em Gravataí (RS), a General Motors contornou as dificuldades e opera com sua rede de distribuição.

"A saída dos veículos produzidos na fábrica da General Motors em Gravataí (RS) está acontecendo normalmente para todas as regiões", afirma nota da fabricante.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.