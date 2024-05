Stellantis anuncia R$ 14 bilhões para fabricar carros híbridos flex em MG

Segundo Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis na América do Sul, o primeiro carro com a tecnologia Bio-Hybrid será lançado no Brasil no segundo semestre de 2024 - o executivo ainda faz mistério sobre qual modelo será e a nossa aposta é de que será da Fiat e sairá da fábrica de Betim.

A fábrica instalada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) hoje é responsável pela produção da maior parte dos motores da Stellantis e irá montar os propulsores híbridos flex.

De acordo com Cappellano, a linha de produção de motores em Betim já passa por uma fase de expansão, com aporte de R$ 454 milhões (não incluídos no pacote de investimentos de R$ 30 bilhões), para atingir nos próximos meses a capacidade de 1 milhão de unidades por ano - para abastecer as fábricas das Stellantis no Brasil e na Argentina e também para exportação a outros mercados do grupo automotivo.

O primeiro modelo Bio-Hybrid vai se somar aos lançamentos programados pela Stellantis para o Brasil em 2024, que incluem o SUV cupê Citroën Basalt, a reestilização do Peugeot 208 e nova geração do Peugeot 208 com motor a combustão.

Neste ano, a Stellantis já lançou a picape Fiat Titano e a linha 2005 de Jeep Compass e Commander com motor 2.0 turbo a gasolina Hurricane.

