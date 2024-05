Stellantis inicia parceria com chineses e trará nova marca ao Brasil

A Stellantis confirmou que a marca chinesa de elétricos Leapmotor, da qual possui 51%, será explorada em diversos mercados do mundo ainda em 2024. Esses mercados incluem a América do Sul e o Brasil, com a montadora devendo aparecer a partir do quarto trimestre deste ano no cenário automotivo nacional.

O que aconteceu

Com planos de expansão para a Leapmotor após o anúncio de uma joint venture, a Stellantis planeja estabelecer 200 pontos de venda na Europa a partir do terceiro trimestre e até o fim do ano.

Também estão na rota do crescimento para marca chinesa a Índia, a região Ásia-Pacífico (excluindo a Grande China), Oriente Médio, África e América do Sul. Todas essas regiões a partir do quarto trimestre de 2024.