O que esperar do novo Peugeot 2008 que está confirmado no Brasil para 2024

Design renovado

Imagem: Divulgação

A Stellantis não mostrou se o 2008 argentino virá ou não com o facelift, no entanto, o modelo já carregará o visual do atual europeu. Em relação ao anterior, os faróis têm elementos internos mais agressivos e as garras de LEDs no para-choque ficaram mais chamativas. As lanternas traseiras seguiram pelo mesmo caminho.

Por enquanto, foi revelada apenas uma imagem de divulgação em que o interior aparece um pouco afastado. Assim sendo, não é fácil cravar alguns detalhes. Seria difícil aplicar a nova alavanca de câmbio eletrônica do 2008 estrangeiro, por conta disso, a peça é basicamente a mesma do 208. Os botões tipo tecla também aparentam ser semelhantes aos do hatch, sendo bem mais simples do que os presentes no e-2008 ou e-208 GT, que agregam mais funções acima dos botões.

Entre as demais simplificações, talvez não haja freio de estacionamento eletrônico ou auto hold, dois itens de série que estão se tornando comuns no segmento. Para compensar, a coluna de direção tem aletas para trocas de marcha sequenciais - simuladas, no caso.

Mecânica já conhecida