Toyota brasileiro vira sensação nos EUA e custa mais que Mustang zero km

O design geral da geração FJ 40 até hoje agrada pelo estilo simpático e robusto, um caixotinho querido pela polivalência e resistência. Não é por acaso que a Toyota já replicou suas linhas no Land Cruiser atual, além de ter feito uma releitura retrô, o descontinuado FJ. O desenho é um dos argumentos de venda.

"Lá é um carro de nicho, também vai para o público cool, o mais nichado", aponta Picelli, que afirma que os californianos são seguidores dessa tendência. O especialista também aposta que o Land Rover Defender está em um caminho semelhante.

É fácil encontrar bons exemplares do Bandeirante por valores entre US$ 25 mil e US$ 33 mil, como bem mostra o acervo do site Bring a Trailer - algo entre R$ 128 mil e R$ 170 mil pela cotação atual, mais do que o preço médio de unidades do mesmo ano no Brasil.

Para termos um parâmetro de um automóvel americano conhecido dos brasileiros, um Ford Mustang 2.3 turbo parte de US$ 30.920, enquanto um GT 5.0 V8 começa em US$ 41.960.

Parece muito, mas tem Bandeirante que ainda foge dessa média. No ano passado, uma picape 1994 chegou a US$ 75 mil, o equivalente a R$ 385 mil, auxiliada pela decoração luxuosa e pela pintura cinza Nardo - aquela mesma dos Audis. Outro exemplar 1996 chegou a US$ 71 mil, aproximadamente R$ 365 mil.

Entre os carros pesquisados, uma picape chama atenção por contar com caçamba de madeira, um visual trabalhador que só é desmentido pelo interior refinado. Produzido em 1995, o utilitário proletariado não é muito mais barato, custando US$ 65 mil - mais do que R$ 330 mil.