Fusca de R$ 650 mil: como é o modelo raro e conversível à venda no Brasil

Imagem: Arquivo pessoal

Podemos dizer que esse modelo já está dolarizado, uma vez que seu preço é definido com base no encontrado no exterior.

"São carrinhos lá fora que já estouraram ou estão na faixa dos US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil), dependendo do mercado pode ser mais caro do que isso. Então a pessoa faz a conversão e pedem aqui a mesma coisa. O que manda no valor é o mercado externo. Tem dois jeitos: ou ele faz a conversão do que vale lá fora e, às vezes, dependendo se o produto só tem lá fora e tem bastante procura, pede-se o que vale lá fora e mais importação", explica Silvio Luiz, da Old is Cool Motors

"Tem que ser um pouco mais barato do que o cara fazer a importação dele, porque o carro já está aqui, ele vê ao vivo e coloca ele na coleção", complementa.

