Câmbio automático: selecionar P ou R com carro andando pode dar 'P.T.'?

Câmbios modernos trazem um sensor de rotação para impedir o acionamento involuntário das funções P e R com o veículo rodando. Mesmo assim, há casos em que a posição P é selecionada em velocidade razoável, o que pode levar a perda total, por quebrar os dentes de uma engrenagem, inutilizando a transmissão.

Quanto ao eventual engate da ré com o veículo em movimento, inclusive em rodovias, até é possível conseguir posicionar o seletor em R, mas geralmente o câmbio é colocado em neutro, de forma a impedir não apenas danos gravíssimos, como também elevado risco de acidente.

Muitos seletores são acionados mecanicamente, mas a ativação das diferentes funções se dá, em muitos casos, por meio de atuadores gerenciados eletronicamente. Contudo, não convém arriscar.

As situações descritas acima são extremas e, de fato, dificilmente vão acontecer no uso cotidiano. Contudo, é bastante comum, ao manobrar o veículo, selecionar P ou R com ele ainda se movimentando.

Evite 'manobras abusivas'