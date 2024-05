Quer consultar multa e pendências pela placa do carro? Siga estes passos

Se o carro for de outra pessoa:

Selecione a opção "Veículo de terceiros" no site.

Consulte a opção "Débitos, restrições e vistorias" informando a placa e o Renavam.

No app, basta selecionar a opção "Outros veículos" e informar os mesmos dados.

Rio de Janeiro

No site do Detran-RJ, clique em "Veículos" e selecione a opção "Consulta de Infrações do Veículo". Será necessário digitar o CPF do proprietário do automóvel, além do número do Renavam.

Minas Gerais

No site do Detran-MG, clique na aba "Veículos" e, em "Situação do Veículo", escolha "Consultar situação do veículo". Informe a placa e o chassi. É possível encontrar o número do chassi do veículo nos documentos do carro, como o CRLV e o CRV.