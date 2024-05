Consome mais? É mais caro? Dez mitos e verdades sobre o câmbio automático

O câmbio automático é uma verdadeira "mão na roda" para quem busca conforto no trânsito do dia a dia. Em meio ao "para-e-anda" do tráfego pesado, ele troca as marchas por você e evita o cansaço de ficar o tempo todo acionando a embreagem com a perna esquerda e a manopla com a mão direita.

Não é à toa que ele tem se popularizado cada vez mais entre os brasileiros.

No entanto, é comum ter dúvidas quanto ao seu funcionamento e manutenção. Muita gente se questiona, por exemplo, se colocar a alavanca na posição N com o carro parado no semáforo ajuda a poupar combustível. Outros têm dúvida sobre se segurar o veículo no acelerador em ladeiras pode causar desgaste.