Tremor em Taiwan: o que fazer ao volante em caso de terremoto

No caso de estar sobre ou sob pontes ou viadutos, recomenda-se que o motorista dirija com cuidado até sair da área deles.

Caso um fio elétrico caia próximo do carro, é recomendado que o motorista não saia do veículo e não toque em itens metálicos do carro, como a fivela do cinto de segurança, o volante ou a maçaneta da porta. É preciso colocar as mãos no colo e ligar para a emergência.

No caso de estar guiando em um local costeiro, a pessoa deve ligar o rádio e dirigir para uma cidade segura no interior. Um tsunami pode viajar até 16 km para o interior.

A AAA ainda pede que as pessoas se abasteçam tanto com mantimentos em seus veículos quanto com pelo menos um quarto do tanque de combustível em seus carros.

Também é aconselhado possuir extintores classe ABC (equipados para apagar incêndios elétricos, de graxa e de gás), kit e manual de primeiros socorros, dispositivos de sinalização de emergência (apito, bastões de luz, pisca-pisca tipo bateria, refletor, espelho, etc.), triângulos refletivos para tornar o veículo mais visível, entre outras coisas.