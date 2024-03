Quando o carro precisa de um aditivo? Entenda as diferenças dos produtos

Aditivos para gasolina

O combustível merece atenção. E não só em relação ao posto onde você abastece o seu carro. Usar aditivos de qualidade na gasolina que você põe no tanque pode garantir motor mais limpo, maior durabilidade dos componentes e maior eficiência do veículo, com menos consumo.

Isso porque os aditivos trazem detergentes que ajudam a remover impurezas e a evitar a formação de resíduos carbônicos naturais da queima da gasolina. Essa sujeira é dispersada e os resíduos são expelidos pelo próprio sistema de exaustão. Isso resulta em motor mais eficiente, economia de combustível, menor emissão de poluentes e maior durabilidade do motor.

Mas o leitor vai perguntar: e a gasolina aditivada já não traz esses componentes? Sim, mas apenas no mínimo necessário do detergente. Além disso, esses aditivos são colocados diretamente na formulação do combustível. São eficazes, mas há pouca variedade entre uma marca e outra, e o poder dispersante pode não ser o suficiente para o seu veículo naquele momento.

O aditivo vendido à parte pode ser colocado separadamente na gasolina, de acordo com a necessidade ou a cada abastecimento. Para quem não consegue sempre abastecer no posto de confiança, é um aspecto que ainda traz segurança, pois o motorista sabe da procedência do produto que está adicionando ao tanque.

Por isso, é importante ver os aditivos recomendados no manual do proprietário e buscar produtos de qualidade. E ficar atento se o item em questão é voltado para carros a gasolina ou flex.