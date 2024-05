Fiats são apreendidos sob alegação de uso ilegal das cores da Itália

A Fiat e sua controladora Stellantis teriam violado a lei "Made in Italy" do governo italiano e tiveram uma remessa de 134 unidades do Fiat Topolino apreendida.

De acordo com a publicação "Automotive News", os carros elétricos foram impedidos de entrar na Itália por exibirem na carroceria as cores oficiais da bandeiras italiana, apesar e terem sido montados no Marrocos.

Conforme a legislação local, apenas produtos efetivamente fabricados em solo italiano poderiam trazer as cores verde, branca e vermelha do estandarte da Itália