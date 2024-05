Novo VW T-Cross: veja prós e contras em duelos com Creta, Tracker e Kicks

O Limited Safety (R$ 154.690) incrementa com ar-condicionado digital; painel digital de 7"; central multimídia de 8"; carregador sem fio para smartphones; chave presencial e partida por botão; freio de estacionamento eletrônico com auto hold (segura o carro automaticamente nas paradas); rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus 215/60; barras de teto na cor prata; volante revestido de couro sintético e retrovisores rebatíveis eletricamente.

Ao contrário do T-Cross, o Creta adiciona o pacote de segurança ativa de série já na versão logo acima da básica, trazendo frenagem autônoma com detector de pedestres; alerta de presença no banco traseiro; assistente de permanência e centralização de faixa; farol alto adaptativo e detector de fadiga. É de longe um dos melhores custo-benefício da categoria.

Logo acima, o Platinum Safety (R$ 160.990) tem banco do motorista com ventilação - poderia ser para o do carona também -; central multimídia de 10,25"; bancos revestidos em couro sintético na cor marrom; câmera 360 graus e seletor do modo de condução. O único opcional é o teto solar panorâmico, que eleva o preço a R$ 171.890.

O Creta mais caro é o Ultimate (R$ 186.290), o único a vir com motor 2.0 aspirado, que carrega faróis de LED (mesmo o T-Cross mais barato já traz de série); lanternas de LED (outro ponto que deveria vir em todos de fábrica); rodas de liga leve aro 18; teto solar panorâmico; revestimentos de banco de couro sintético nos tons marrom e bege (combinação repetida no painel) e volante revestido apenas no primeiro tom.

Imagem: Marcelo Justo / UOL

No terceiro lugar do pódio, o Tracker inicia a sua gama no modelo 1.0 turbo automático (da mesma maneira que o T-Cross 200 TSI, a configuração de entrada não tem um nome próprio). Embora seja vendido ao público geral, o modelo é mais voltado ao mercado PCD.