Como as montadoras têm forçado a barra para vender o que já era seu

"O exemplo do banco aquecido é interessante, pois, para quem mora no Nordeste do Brasil, é algo irrelevante, mas, para quem mora no Sul, pode ser às vezes interessante acioná-lo. Assim, ter este equipamento funcional, que está disponível no carro do Nordeste e no do Sul, é opção do cliente", afirma Milad Kalume Neto, consultor automotivo.

Nem sempre se tratam de assinaturas mensais ou anuais, também há a possibilidade de adquirir um dos serviços para a vida toda do carro - claro que o valor será maior. De qualquer forma, os equipamentos que podem ser ativados já estão instalados nos automóveis. A prática ainda não se estabeleceu no Brasil, entretanto, nada impede que possa ser aplicada por aqui.

No site britânico da BMW, há vários serviços de assinatura disponíveis. Quer a suspensão adaptativa M? No segundo mês, serão cobradas 18 libras (R$ 116), mas você pode optar por ativá-la de maneira definitiva por 395 libras. Sai mais barato.

O controle de cruzeiro adaptativo com função stop and go (para e acompanha o trânsito automaticamente) sai por 750 libras (R$ 4.860) em definitivo - não há opções mensal ou anual. E a preparação para Apple CarPlay custa 265 libras (R$ 1.700).

Não se trata apenas da BMW, algumas utilidades também são cobradas por outros fabricantes, sendo de luxo ou não. A Audi pode exigir pagamentos extras para desbloquear faróis adaptativos ou de estacionamento automático.

Da mesma forma, a Mercedes-Benz tem assinatura para elementos presentes em alguns carros. Em 2021, passou a desbloquear rodas traseiras esterçantes no EQS. E não é só. A possibilidade de aumentar o desempenho da linha elétrica é igualmente assinada, atuando sobre a aceleração. Para o SUV EQS 450, o serviço sai por US$ 90 (R$ 460) por mês (nos EUA), valor que sobe para US$ 2.950 (R$ 15 mil) para a vida toda do veículo.