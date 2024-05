Novo Volkswagen T-Cross é lançado com design renovado; veja preços

Na dianteira, os faróis de LED de série são inteiramente novos, fazendo dupla com a grade com elementos redesenhando e para-choque dotado de molduras triangulares no lugar que antes ficavam os LEDs.

Imagem: Divulgação

Falando neles, a traseira recebeu lanternas ligadas por uma régua iluminada, mudança que solucionou o problema da antiga peça sem iluminação. As rodas também são novas em todas as versões.

A cabine agora ostenta um acabamento melhor do que o anterior. O painel passou a contar com uma faixa de material macio, algo que fazia falta também nas portas, que ganharam apliques de tecido nas dianteiras.

Os bancos exibem costuras pespontadas, enquanto o quadro de instrumentos permanece o mesmo - o que mudou foi a moldura da central multimidia de 10 polegadas.

No capítulo itens de série, a VW focou na ampliação do pacote de segurança, com controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática de emergência com reconhecimento de pedestres, alerta do uso dos cintos para todos e detector de fadiga.