Por que centenas de carros elétricos chineses encalham em portos europeus

O excesso de carros acontece devido à rapidez na fabricação, que faz os veículos chegarem em grande número ao porto. Desta forma, sem uma demanda que acompanhe, os carros ficam parados por tempo indeterminado.

Marcas como MG, BYD, Nio, XPeng, Lynk & Co, Omoda e Hongqi exportaram cerca de 4,1 milhões de veículos até 2023. O objetivo é conquistar o mercado europeu, que oferece subsídios para a compra de veículos elétricos.

Segundo as autoridades portuárias, entre 600 mil e 1 milhão de veículos de fabricação chinesa, tanto elétricos quanto de combustão interna, serão descarregados nos portos em 2024 - entre eles modelos da BMW e Tesla.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.