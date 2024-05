Nissan Versa 2025 chega com nova versão e opção para PCD; veja preços

Por dentro, o acabamento interno mistura as cores laranja e preto, sempre com costura no tom alaranjado. O painel tem acabamento em black piano, enquanto os apliques de console, volante, painel frontal são em material que imita alumínio. Há também toques que remetem à fibra de carbono nas portas e quadro de instrumentos.

Na lista de equipamentos, há itens como carregador de celular sem fio, entradas USB-C, central multimídia de sete polegadas (Android Auto e Apple CarPlay sem fio) e quatro alto-falantes, chave remota, painel de instrumentos analógico com tela de 7 apoio de braço e controle de cruzeiro, além de carregador de celular sem fio.

Imagem: Divulgação

São itens que se somam ao pacote de segurança ativa com câmera 360 graus com detector de objetos em movimento, alerta de colisão frontal, assistente inteligente de frenagem e alerta de coisas ou pessoas no assento traseiro, como também passiva, com destaque para os seis airbags.

Quanto às demais versões, a Nissan investe na Sense CVT como sua opção no mercado PCD, segmento que, segundo a marca japonesa, respondeu por 120 mil unidades em 2023, volume que deve chegar a 150 mil carros em 2024. O grande motivador foi o aumento no limite total de descontos dos modelos para pessoas com deficiência, que passou a R$ 120 mil. Foram 270% de incremento somente no primeiro trimestre deste ano.

Todas as configurações vem com o conhecido motor 1.6 16V aspirado de 113/110 cv e 15,3/15,2 kgfm (etanol/gasolina). Da mesma maneira, o câmbio é sempre o automático do tipo CVT (variação contínua, sem marchas convencionais).