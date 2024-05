BYD pode trazer carros sem imposto e define data para fábrica no Brasil

A fábrica em Camaçari (BA) não deve ser a única opção da BYD para fugir do cada vez mais alto imposto de importação no Brasil. Durante lançamento da picape Shark, a montadora admitiu que uma futura fábrica da empresa no México poderá enviar veículos para cá sem o pagamento deste tributo.

Stella Li, vice-presidente global e CEO Américas da BYD, confirmou nesta segunda-feira que a montadora negocia a implantação de fábrica no México. A localização ainda será definida, com a respectiva assinatura do contrato, mas de lá a BYD poderá ser exportar veículos para países que tem acordo de livre comércio com o país norte-americano - a exemplo do Brasil e dos Estados Unidos.

Quanto à futura linha de montagem na Bahia, o conselheiro especial da BYD no Brasil, Alexandre Baldy, informa que deverá iniciar a produção em dezembro, inicialmente em regime SKD (com boa parte dos componentes ainda importada da China), para ingressar na etapa de produção com peças predominantemente de origem local no fim do primeiro semestre de 2025.