Sorteio da placa: China tem controle de dar inveja ao rodízio em SP

Ao contrário do que ocorre no rodízio veicular em São Paulo, os carros híbridos não tem privilégio em Pequim - entram na cota dos modelos a combustão.

Quem já possui uma placa pode transferi-la a um veículo novo adquirido. No ano passado, cerca de 30 milhões carros zero-km foram comercializados na China no ano passado.

Pequim inclui um grupo de várias cidades chinesas que contam com esse tipo de restrição. Xangai, Guangzhou e Shenzhen são alguns dos locais onde o emplacamento é controlado por meio de loteria.

*Viagem a convite da montadora Omoda Jaecoo