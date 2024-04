Jaecoo J7: SUV chinês roda mais de 1.200 km sem reabastecer e chega em 2024

Omoda 5 e 7

Omoda 5 Imagem: Divulgação

Outro modelo mostrado no Salão de Pequim foi o Omoda 5, que já havia sido exibido no Brasil - e que será o primeiro a chegar no nosso país, em agosto.

Com porte de Jeep Compass, mede cerca de 4,4 m de comprimento e aproximadamente 1,8 m de largura.

Serão duas versões: 100% elétrica (preço estimado de R$ 230 mil), com cerca de 220 cv de potência e aproximadamente 450 km de autonomia (ciclo WTNP), e híbrida leve com motor 1.5 turbo que entrega 150 cv de potência e 21,4 kgfm de torque, associado ao câmbio CVT - é o mesmo conjunto mecânico do Tiggo 5X e do Tiggo 7, da Caoa Chery.

A marca também confirmou o lançamento global do Omoda 7 para este ano. Havia a expectativa de que o SUV seria exibido no Salão, mas isso deve ocorrer nos próximos dias, em evento da marca em Wuhu.