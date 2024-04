Conhecemos na China o 'Fusca elétrico' alvo de disputa judicial no Brasil

Integrante da Ora, divisão de automóveis 100% elétricos da GWM que tem no hatch 03 seu representante no Brasil, o Ballet Cat por dentro é muito mais parecido com o 03 do que com o Fusca no qual é declaradamente inspirado.

O interior tem volante que remete ao passado, assim como os botões da parte do meio do painel.

Ora Ballet Cat Imagem: Divulgação/GWM

O acabamento é de primeira linha e o teto solar está na versão mais cara. Já os assentos possuem regulagem de altura, enquanto a alavanca seletora das marchas foi para o lado direito da coluna de direção, deixando espaço livre para o carregador de indução. Como no Ora 03, no Ballet Cat as telas que compõem painel e central formam estão dispostas em uma peça única.

O "Fusca" chinês, com autonomia na casa dos 400 quilômetros ou até um pouco mais, é uma graça e mistura um desenho extrovertido com carroceria em dois tons.