Após virar líder, BYD renova SUV elétrico de luxo; veja preço e mudanças

No entanto, por ter uma nova bateria, o carro aumentou de peso em 141 kg, o que o faz perder desempenho no 0 a 100 km/h, indo dos 4,6 segundos do modelo antigo para 4,9 segundos agora.

Imagem: Divulgação

A nova bateria tem 108,8 kWh contra os 86,4 kWh anteriores. Sua autonomia cresceu de 309 km para 430 km no ciclo PBEV e 530 km no ciclo WLTP.

Por dentro não há muitas novidades. O BYD TAN possui a mesma aparência, com painel digital de 12,3 polegadas e central de 15,6 polegadas - que tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, karaokê e câmera 360°. Há ainda sete airbags, teto panorâmico e ar-condicionado de três zonas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.