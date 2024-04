Como é o 'Fusca elétrico' chinês que gerou briga jurídica com VW no Brasil

Muitos pontos foram criados especialmente para mulheres, tal como o desenvolvimento de bancos dianteiros mais envolventes. Ainda no capítulo ergonomia, o volante foi desenhado de acordo com o espaçamento dos ombros e tamanho das palmas das mãos.

O modo "Deusa" de condução deixa a assistência de direção e a aceleração mais suaves. O modo "Criança" coloca para tocar músicas infantis e permite monitorar a criança através da tela da central multimídia. A opção "Vento e ondas" ajusta o Ora em situações de mudança de tempo repentina em um ritual que inclui o fechamento das janelas, regulagem da ventilação, aumento da distância em relação ao carro à frente, entre outros.

Há ainda o polêmico o perfil "Homem quente", habilita o aquecimento do volante, bancos e ar.

Quanto às especificações, o Ora Ballet Cat é maior do que o Ora 03 vendido no Brasil. Com porte médio, o hatch tem 4,40 metros de comprimento (tamanho de Jeep Compass), 17 centímetros a mais que o primo menor, enormes 2,75 m de distância entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,63 m de altura.

Todas as versões têm o mesmo motor elétrico de 171 cv e 25,5 kgfm, o mesmo do Ora 03. O que muda é a autonomia, variando entre 401 km e 501 km no padrão chinês de medição (CLTC). As baterias são do tipo fosfato de ferro e lítio.

Disputa com a Volkswagen