Salão de Pequim: direto da China, veja novidades e carros que vêm ao Brasil

O desenho do Mini Aceman combina as características do hatchback Cooper com detalhes do SUV Countryman.

O modelo está disponível exclusivamente com energia elétrica, produzindo 184 cv ou 218 cv, com baterias de 40,7 kWh ou 54,2 kWh, respectivamente.

O interior é muito semelhante ao do Cooper, com uma tela sensível ao toque OLED circular de 9,44 polegadas no centro do painel reunindo as funções de cluster e central multimídia

O Aceman estará à venda nos mercados da Europa, China e Reino Unido, mas a Mini ainda não o anunciou se também virá para o Brasil e outros países da América do Sul.

