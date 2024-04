Esperando filho, Daniel Cravinhos busca recomeço customizando capacetes

Ele hoje trabalha personalizando motos de alta performance

Também pilota motocicletas, segundo afirmou recentemente ao jornalista Ullisses Campbell - autor do livro "Suzane: Assassina e Manipuladora" (Editora Matrix)

Daniel compartilha seu trabalho na mesma rede social, no perfil D'ArtePaint.PRT. Lá, exibe fotos e vídeos de motos e capacetes que ele mesmo customizou. As imagens incluem uma motocicleta do piloto Alex Barros, ex-participante da MotoGP.

Trabalho com motovelocidade, algo que sonho desde menino (...). Quando saí da cadeia, conheci pessoas incríveis que me ajudaram muito na minha ressocialização. Graças a essa rede de apoio, virei piloto e customizador de motos e designer. Pintamos qualquer tipo de coisa personalizada" Daniel Cravinhos, em entrevista publicada no perfil do escritor Ullisses Campbell no Instagram

UOL Carros entrou em contato com o designer para saber mais detalhes da sua nova profissão, mas ele preferiu não dar entrevista neste momento.

Compra de moto levou a prisões