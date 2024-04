Davi entrou no BBB 24 com Gol de R$ 19 mil e saiu com carrões de R$ 700 mil

Davi fez um post em seu perfil do Instagram no fim de 2023 com a legenda "minhas conquistas", indicando a compra de um carro e de uma motocicleta. Nessa publicação, ele colocou a foto de um Volkswagen Gol 1.0 2008, com preço médio de R$ 19.280 segundo a Tabela Fipe, e de uma moto Honda XRE 300, que pode valer até R$ 16 mil.

Os novos carros de Davi

Nova Chevrolet S10 2025 Imagem: Divulgação

Durante o BBB 24, Davi ganhou dois veículos novos da Chevrolet, que juntos somam em valor cerca de R$ 700 mil. Ambos são da versão topo de linha High Country.

Primeiramente, Davi conseguiu um exemplar da nova Chevrolet S10, que teve a parte externa e o interior remodelados. A picape, que se diferencia pelo santantônio esportivo e cromado, acaba de ser lançada com preço sugerido de R$ 302.900.