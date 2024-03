Novo Ford Mustang chega mais barato e traz acelerador por controle remoto

Por fora, o visual ficou ainda mais "musculoso", com destaque para os vincos pronunciados dos para-lamas traseiros e para o novo conjunto ótico frontal com faróis full-LED esguios, dotados de três fachos em cada peça.

A traseira, também redesenhada, exibe um spoiler na tampa do porta-malas e traz lanternas de LED divididas em três seções, como é tradição desde o primeiro Mustang, lançado em 1964.

Imagem: Divulgação

Quanto aos itens de segurança, o novo Ford Mustang sai da fábrica com sete airbags e um pacote bem recheado de assistências à condução, como reconhecimento de placas de limite de velocidade, farol alto automático, câmera de ré, alerta de tráfego cruzado, controle de velocidade adaptativo que funciona também no anda e para do tráfego urbano, frenagem automática de emergência com alerta de colisão, monitoramento da pressão dos pneus e centralização automática do veículo na faixa.

Nesta nova geração, a lista de equipamentos de proteção aos ocupantes e pedestres é acrescida por sensores de estacionamento traseiros, assistente de manobras evasivas e alerta de ponto cego.

Em relação à conectividade, o Mustang é equipado com atualização de novas funções "over the air", pela internet, operação remota de diversos itens via aplicativo no celular e monitoramento a distância de diversos itens de manutenção e troca recorrente, como a condição do óleo lubrificante do motor.