Peça do Creta vira alvo de ladrões em onda de furtos; por que é tão visada

E há também itens mais genéricos, como calotinhas de rodas (ou até mesmo as próprias rodas de liga leve inteiras), e também os esguichos dos limpadores de para-brisa de carros mais antigos.

Mas se tem um que virou febre da criminalidade, esse sim é o catalisador. Em modelos que não têm a peça integrada ao coletor de escape, ela fica à mostra na parte de baixo do carro. Isso a deixa vulnerável aos criminosos que a removem após cortarem a flange do escapamento.

