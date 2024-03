Nova Chevrolet Spin 2025: veja preços, versões e principais itens de série

Sobre o motor

A Chevrolet divulgou que a nova Spin manterá o propulsor 1.8 Flex (geração SPE/4 ECO) de 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque, com melhorias.

Segundo a marca, o carro "ficou mais esperto em acelerações e manobras de ultrapassagem e até 11% mais econômico". Com isso, a aceleração de zero a 100 km/h ficou 0,3 segundo mais rápida. Agora, com etanol no tanque, a Spin acelera em 11 segundos. Vamos testar.

No consumo, a minivan também teve evoluções. De acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), ela é capaz de percorrer 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade (com gasolina). No uso misto convencional (60% urbano e 40% rodoviário), o ganho de eficiência energética representa quase 50 km extra de autonomia a cada tanque completo de gasolina, de acordo com a General Motors.