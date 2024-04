BYD Song Pro chega em junho para incomodar Corolla Cross; veja detalhes

Modelo já foi registrado no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e deve vir a ser produzido nacionalmente na fábrica em Camaçari (BA).

Outros lançamentos

Picape BYD Shark, que ainda aparece coberta por camuflagem nas imagens de divulgação da marca Imagem: Divulgação

Além do Song Pro, a BYD planeja mais novidades para o mercado brasileiro em 2024. A primeira é a picape Shark, que será testada pela imprensa no próximo mês e chega às revendas entre outubro e novembro.

Híbrido Bao 5, o gigante U8 e a minivan Denza D9 são outros carros que estão nos planos e em breve passarão a ser testados no país.

