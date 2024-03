Citroën revela nome de novo SUV cupê; veja o que já sabemos sobre o carro

Por dentro, o SUV cupê seguirá o que já é visto no C3 Aircross, mantendo o painel com quadro de instrumentos 100% digital e os bancos dianteiros.

Em relação aos itens de segurança, o C3X terá os mesmos quatro airbags do C3 Aircross, controles de tração e estabilidade, freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa, entre outros equipamentos

Motor 1.0 Turbo Flex 200 está mantido, com seus 130 cv de potência e torque de 20,4 kgfm, sempre ligado ao câmbio CVT que simula sete marchas virtuais.

