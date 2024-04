Lamborghini apresenta o primeiro 'super SUV' híbrido plug-in, com 800 cv

A junção do motor a combustão com a unidade elétrica faz com que o híbrido Lamborghini Urus SE atinja 800 cv de potência. Trata-se da versão mais potente do SUV oferecida pela marca italiana.

O Urus híbrido plug-in acelera de zero a 100 km/h em 3,4 segundos, um décimo de segundo mais rápido do que seu irmão, o Urus S, com 666 cv. A bateria do SE tem alcance de cerca de 60 km no modo totalmente elétrico.

Outra novidade do Lamborghini Urus é sua nova embreagem multidisco eletro-hidráulica, que distribui o torque de forma variável a força do motor entre os eixos dianteiro e traseiro. O câmbio é acompanhado por um diferencial de deslizamento limitado virtual na traseira, que produz saídas de traseira "sob demanda".

Se de um lado a falta do diferencial mecânico economiza 20 kg, de outro o sistema híbrido faz o Urus SE pesar 300 kg a mais que a versão S.

Em termos de estilo, o novo Urus possui capô que se estende até a grade - que também foi revisada. Há também novas luzes de LED, uma porta traseira reformulada e novas rodas de 23 polegadas.