Volta do Salão do Automóvel avança para acontecer no GP do Brasil de 2025

O Salão do Automóvel de São Paulo avança para acontecer em 2025, possivelmente no Centro de Convenções Anhembi, em data que começaria ou terminaria com o domingo, 3 de novembro, dia do GP Brasil de Fórmula 1.

Outra possível data de realização do maior evento automotivo do Brasil seria no 1º semestre do ano que vem, no mesmo local.

Em recente encontro na China, representantes da Anfavea, a associação das montadoras. e AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) - respectivamente, os presidentes Márcio Lima Leite e Marcus Vinicius Aguiar - reuniram-se com James Yang, CEO da GWM Américas e presidente da GWM Brasil, e Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM e presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), para tratar do assunto.