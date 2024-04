GWM prepara novo SUV híbrido 'barato' que será produzido no Brasil; conheça

O H6 será o primeiro produto montado no Brasil e abrirá espaço imediato para H4, modelo menor, concorrente direto do Caoa Chery Tiggo 7 Sport.

A GWM ainda planeja a produção no Brasil da próxima geração da picape Poer, em fase final de testes aqui na China.

Haval H4 começara a ser montado no Brasil ainda em 2024, inicialmente em regime CKD Imagem: Jorge Moraers/UOL

O compacto H4 já foi lançado na Argentina e roda em testes no Brasil. O carro utiliza o motor 1.5 a gasolina aliado a um propulsor elétrico com 40 cv de potência e 15,8 kgfm de torque. Combinados, eles geram 190 cv e 38,2 kgfm. Por sua vez, câmbio, painel digital e central multimídia são semelhantes aos do H6.

As medidas do H4, de design moderno e arquitetura que destaca uma musculatura visual elegante, são as seguintes: 4.472 mm de comprimento; 1.841 mm de largura; e 2.700 mm de entre-eixos.