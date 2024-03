Qual é o segredo? Leilão de carrões tem Ferrari vendida por 60% do preço

Imagem: Divulgação

No ranking da empresa, o segundo carro mais caro no arremate é uma Lamborghini Huracán, leiloada em 2022. Com Tabela Fipe de R$ 3,5 milhões, ela foi leiloada por R$ 2,2 milhões.

Os carros são os dois únicos a terem passado de R$ 1 milhão na plataforma.

Confira a lista:

1. Ferrari F8 Spider - R$ 2.765.150

2. Lamborghini Huracán - R$ 2.230.050

3. Audi R8 - R$ 714.000,00

4. Porsche 911 Carrera - R$ 652.000

5. Ferrari California - R$ 652.000

6. Porsche 911 Carrera H6 - R$ 645.000

7. Porsche 718 Boxster - R$ 630.000

8. Porsche Cayenne - R4 562.000

9. BMW X6 - R$ 560.000

10. Porsche 911 Carrera - R$ 505.000

