Em termos de tamanho, o SUV do Projeto CC22 seguirá com medidas próximas às do C3 Aircross, mantendo os 2,75 metros de distância de entre-eixos, a largura de 1,67 m e a altura de 1,72 m. O comprimento também deverá ficar próximo aos 4,32 m do irmão.

Em relação ao visual externo, o novo SUV seguirá com os mesmos faróis do C3 Aircross, assim como capô e para-lamas dianteiros. O para-choque dianteiro terá desenho exclusivo. De lado, as estampagens serão idênticas e o SUV manterá inclusive as portas dianteiras. As traseiras terão desenho exclusivo devido à caída do teto.

Flagra protótipo do novo Citroën C3 FastLounge Imagem: Raimundo Couto/Autotempo

Assim como o Fiat Fastback, o porta-malas do C3X (FastLounge) se abrirá com a tampa integrada. O SUV é inclusive candidato a ter o maior bagageiro do segmento.

Por dentro, o SUV cupê seguirá o que já é visto no C3 Aircross mantendo o painel com quadro de instrumentos 100% digital e os bancos dianteiros.

Em relação aos itens de segurança, o C3X terá os mesmos quatro airbags do C3 Aircross, controles de tração e estabilidade, freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa, entre outros equipamentos.