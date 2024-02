Lula na Volks: como foi feito e qual é o destino do carro usado no desfile

O anúncio do novo ciclo de investimento da Volkswagen no Brasil, de R$ 16 bilhões até 2028, contou com um carro especial: um Volkswagen Virtus conversível, feito especialmente para o evento e que foi utilizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pelo vice Geraldo Alckmin (PSB) durante desfile na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP).

Como é o Virtus conversível

Na cor Azul Biscay, o modelo mescla atributos das versões Highline e Exclusive, com rodas de 18 polegadas escurecidas, interior com bancos, painel e apliques de porta em preto e motor 250 TSI atrelado ao câmbio automático de seis marchas.

Cerca de trinta profissionais trabalharam no projeto e tiveram apenas seis semanas para a entrega do veículo.