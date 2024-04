BYD responde a Abel Ferreira após técnico dizer que não curte elétricos

Em vídeo nas redes sociais, a BYD devolveu de forma bem-humorada a afirmação do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, de que não gosta de carros elétricos - declaração que foi dada após o treinador português ganhar um Dolphin Mini na conquista do Paulistão 2024 no último domingo.

O que aconteceu

Após ganhar o campeonato e o carro, Abel Ferreira - um fã de carros clássicos e automobilismo - não se mostrou empolgado com o fato de ter um modelo elétrico chegando à sua garagem.