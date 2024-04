Homem do carro amarelo: qual o destino do famoso personagem das ruas de SP

O homem de cabelos grisalhos ficou conhecido por se vestir com ternos coloridos e usar óculos chamativos. Com seu carro amarelo, um Farus, ano 1989 - modificado para se transformar em uma réplica do Ferrari Testarossa - ele circulava pelas ruas da cidade para ver e ser visto, principalmente aos finais de semana.

João Nunes com seu carro amarelo, um Farus, ano 1989 Imagem: Reprodução/ Instagram

O hábito de posar ao lado do carro amarelo começou há mais de duas décadas, quando costumava buscar a esposa no trabalho e ficava parado ao lado do veículo na esquina das avenidas Paulista e Consolação.

Com a fama, João Nunes passou a estacionar seu carro em esquinas e grandes avenidas de São Paulo, além de ter presença marcada em eventos. "A virada cultural é sempre um marco para mim", recorda.

Atualmente parado na garagem de casa, o veículo precisa de uma reforma, segundo seu dono.

"Ele precisa de uma boa reforma, mas não troco ele nem por uma Ferrari. No momento o carro está parado, mas em breve voltará a ser muito usado", afirma.