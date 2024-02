Por que montadoras estão anunciando investimentos bilionários no Brasil

O Brasil viveu tempos sombrios nos últimos anos quando falamos sobre as fábricas de automóveis, fechamentos de plantas importantes como Ford (três unidades), Toyota (São Bernardo do Campo-SP) e Mercedes-Benz (Iracemápolis-SP), perdendo milhares de postos de trabalho. Agora, no entanto, o jogo parece ter virado. Em poucos meses, quatro montadoras anunciaram quase R$ 21 bilhões de investimentos no mercado brasileiro - mais está por vir. Afinal, o que está por trás da investida?

O maior investimento foi anunciado pela Volkswagen na última quinta-feira (01). A montadora alemã investirá R$ 9 bilhões no país entre 2026 e 2028, além dos R$ 7 bilhões já anunciados para aporte entre 2022 e 2026 - um total de R$ 16 bilhões.

Em um primeiro momento, a quantia contempla o desenvolvimento e a produção de quatro novos carros, previstos para 2024. Entre as novidades, a marca já confirmou que lançará uma picape - que deve concorrer com Fiat Toro e Chevrolet Montana -, um novo motor e uma nova plataforma - os dois últimos serão utilizados em veículos híbridos. Até 2028, serão 16 novos veículos.