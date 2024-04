BMW ensina motoristas a dirigir sob tiroteio e até escapar de explosões

No segundo dia, o participante treina em uma curva em J, que é quando se faz uma transição rápida da ré para a direção sem perder velocidade. Isso é útil em meio a tiroteios.

Segundo a BMW, os alunos aprendem "uma condução antecipada e a capacidade de manter uma visão geral perfeita mesmo sob stress".

Os motoristas ainda fazem um percurso off-road com um BMW X5 Protection VR6 para praticar a navegação em declives íngremes, valas, areia, pedras e com apenas duas rodas em contato com a superfície.

Os veículos do curso possuem blindagem na parte debaixo para proteger os ocupantes dos efeitos de armas, granadas e muito mais.

Confira mais informações da escola aqui.

