Carro sabotado: como funciona golpe que faz você virar alvo de assaltantes

Criminosos têm várias táticas para abordar motoristas e assaltá-los. Aqui, já alertamos para o golpe do retrovisor e de outras simulações de pequenos acidentes para fazer a vítima parar o carro com o objetivo de assaltá-la ou até sequestrá-la.

Bandidos também apelam para a sabotagem de carros estacionados com a mesma finalidade: forçar sua parada pouco depois da partida, para abordar em seguida o condutor e eventuais passageiros.

A intervenção para que o veículo apresente algum defeito depende do acesso que os bandidos têm a ele. Se forem capazes de abrir o cofre do motor, o alvo pode ser o sistema de arrefecimento: uma mangueira furada ou cortada do radiador fará o automóvel "ferver" mais adiante.